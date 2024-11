山田涼介、Hey! Say! JUMPとしての野望は“現状維持”「なんでこんな仲いいんだろう」

◆Hey! Say! JUMP山田涼介、最近のグループについて語る

【モデルプレス=2024/11/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介が16日放送の日本テレビ「メシドラ 兼近&真之介のグルメドライブ」(毎週土曜11時55分〜※関東ローカル)に出演。グループについて語る場面があった。この日、自身の地元である神奈川県秦野市を巡りながら、Hey! Say! JUMPについて語った山田。「グループはグループで帰る場所としてあるからこそ、一人ひとりが舞台やったりとか、芝居やったりとか、自由にできてる」とHey! Say! JUMPとしての活動と、自身の活動の関係性について説明した。また「色んな時代が変わったことによって、自分達の自由が利くようになったんで、今までより自分がやりたい方向に向かいやすくなってるなって思いますね」と時代の変化をいい意味で感じていると語り、Hey! Say! JUMPのメンバーも山田自身も「やりたいことはできている」と、自由度が高くなっていると口にした。

◆Hey! Say! JUMPの野望とは

またグループでの山田の立ち位置は「リーダーではない」ときっぱり口にした山田。Hey! Say! JUMP自体が「自由」なグループであり、「誰が引っ張るとかはないかもしれない」そうで、例えばライブでの担当などはあるにしろ「全員で1つなんで。誰が、みたいなのはない」と説明し、「リーダーが強すぎるってもろいですから」と、グループが一丸となっている強みを口にした。俳優の満島真之介から「(Hey! Say! JUMPは)不思議な魅力のグループになってる。グループだけどグループじゃないような」と絶賛されると、山田は「僕が一番下なんですけど、不思議な感じしますもん。なんでこんな仲いいんだろう」と笑顔を見せた。グループの野望を聞かれると、少し悩みつつ「現状維持」と回答した山田。元々は「上を目指して走っていこうぜ」という思いがあったというが、「ずっとここに居続けるって一番難しいと思う。だけどそれでもいいっていうか。それもアリだなって。その中で違う景色を見せていく」ことが大切だと口に。「現状維持をし続けながら、時代の流れにちゃんとこう(乗っていく)っていうのが我々らしいんじゃないかな」と表現していた。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】