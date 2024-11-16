Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ·è¾¡¡¡ÀÅ²¬³Ø±à¤¬ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ë¾¡Íø¤·2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¡ÊÀÅ²¬¡Ë
16ÆüÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¤¬ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤Ç17ÆÀÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÅ³Ø¤Ï¡¢Á°È¾21Ê¬¡¢13ÈÖ´¥¤Î¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
1ー0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾33Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¡¢19ÈÖ¹â¶¶¤¬¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ä¤âÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ðー¤Î¾å¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
ÀÅ³Ø¤Ï7ÈÖÅ·Ìî¤¬¥ー¥Ñー¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëµ»¤¢¤ê¥í¥ó¥°¥·¥åー¥È¡ª2-0¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£
ÀÅ³Ø¤¬2Ç¯Ï¢Â³15²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¿·¿ÍÂç²ñ¡¢¸©ÁíÂÎ¤ËÂ³¤¯¡¢¸©3´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤¢¤¹¸á¸å4»þÈ¾¤«¤éKICKOFF1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
ÆÁÅç,
ÇÛÀþ,
½»Âð,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È