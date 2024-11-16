¥ä¥Þ¥¶¥ï¥«¥Ã¥×¸©½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ³«²ñ¼°¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¡×ÀÀ¤¦¡¡£±£·Æü¥¹¥¿ー¥È¡¦»³·Á
17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥¶¥ï¥«¥Ã¥×¸©½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤¬16Æü¡¢»³·Á»Ô¤Î»³·Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ïー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë11¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¡¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¥Áー¥à¥«¥éー¤Î¥¿¥¹¥¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°²óÍ¥¾¡¤·¤¿ËÌÂ¼»³¥Áー¥à¤ÎÌð¥ÎÌÜÀéºùÁª¼ê¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ìー¥¹¤Ï17Æü¸áÁ°11»þ5Ê¬¾å»³»ÔËÜ¾±ÃÏ¶è¸øÌ±´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥´ー¥ë¤Î»³·Á»Ô¤Î»³·Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥ïーÁ°¤Þ¤Ç¤Î5¶è´Ö¡¢20.5¥¥í¤Ç¶¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYBC¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¼Â¶·Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£