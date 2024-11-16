Ç®³¤Çß±à¤Ç¡ÖÆü´Ú¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡ÊÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¡Ë
¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¤¬³«Ëë¤·¤¿Ç®³¤»Ô¤ÎÇ®³¤Çß±à¤Ç16Æü¡ÖÆü´Ú¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü´Ú¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¤Ï16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÇ®³¤Çß±à¤â¤ß¤¸¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤À¤Û¤«¡¢
Íè¾ì¼Ô¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¥à¥Á¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¥¥à¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
Æü´Ú¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤â¤ËÆü´Ú¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü´Ú¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¤ÏÌÀÆü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¸å,
Ë¬Ìä²ð¸î,
½»Âð,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
Ä¹Ìî,
¿À»ö,
¿ÀÆàÀî