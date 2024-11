BLACKPINK ロゼ、3週連続で「音楽中心」1位を獲得！NCT DREAM、ENHYPENらがカムバック

BLACKPINKのロゼが、ブルーノ・マーズとコラボした「APT.」で1位を獲得した。韓国で11月16日に放送されたMBC「ショー 音楽中心」では、ロゼの「APT.」がaespa、G-DRAGONを抑えて1位を獲得した。NCT DREAMは爽やかな魅力で戻ってきた。新曲「When I'm With You」は、中毒性の強いサビが印象的なハウスベースのエレクトロニックポップ曲で、「DREAMSCAPE」で出会った“君”に取り憑かれたようにハマっていく自分の姿と、“君”と一緒にいる時に感じる複雑な感情を表現した。

ATEEZは11thミニアルバムのタイトル曲「Ice On My Teeth」で変化を試みた。「Ice On My Teeth」はヒップホップベースの弦楽器が印象的な曲で、真の価値を知れば似合わないものも見事に共存させることができるという価値観とともにATEEZのプライドが込められた。ENHYPENは、2ndフルアルバムのリパッケージでカムバックした。タイトル曲「No Doubt」を通じて彼らは、君がいない時、連絡が届かない時に感じる普遍的な感情をもとに、変わらない愛を語り、一層成熟した姿と節制されたセクシーな美しさを表現した。BABYMONSTERは1stフルアルバムのダブルタイトル曲の一つである「DRIP」のステージを公開した。「DRIP」はBABYMONSTERならではの自信あふれるアティテュードとYG特有のヒップホップバイブを溶かしたEDMベースのダンス曲で、G-DRAGONが作曲に参加して話題を集めた。デジタルと現実を行き来するサイバネティックスなムードで帰ってきた今月の少女(LOONA)のイヴと、愛という感情のスペクトルを独特なカラーで表現したCLASS:yもカムバックステージを公開した。この日の放送には、SHINeeのミンホ、VIVIZ、NCT DREAM、ATEEZ、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、Kep1er、BABYMONSTER、イヴ、CLASS:y、ILLIT、BUMJIN、EPEX、POW、TIOT、ODD YOUTH、Burveyが出演した。