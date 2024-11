現地時間12月7日にアメリカ・ラスベガスで開催される『UFC 310』で行われる、王者アレッシャンドレ・パントージャvs.挑戦者・朝倉海のフライ級タイトルマッチが、同大会のメインイベントとなることが決定した。同大会ではメインイベントとして、王者ベラル・ムハマッドvs.挑戦者シャフカト・ラフモノフによりウェルター級タイトルマッチが予定されていたが、今月1日にムハマッドが足指の感染症により手術を行い、出場不可能となったため試合が中止となった。

中止発表の直前、海は自身のSNSで「Hey Pantoja, what do you think about stepping up to the main event? Let’s put on a show(編集部訳:パントージャ、メインイベントに上がるのはどう思う?ショーをやろうよ)」とパントージャにメンションをつけて、自分たちの試合をメインイベントにしようと呼びかけていた。これを受けて、UFCのダナ・ホワイト代表はSNSに動画を投稿し、パントージャvs.朝倉海がメインに昇格したことを発表。海について「日本のMMAプロモーションRIZINで海は2度のバンタム級王者に輝いた。バンタム級では最も強力なストライカーの1人と言われ、UFCでは階級を一つ落として戦う」と紹介した。また、王者パントージャについても「目下6連勝中、うち3勝はタイトル戦で挙げた勝利だ」と説明し、「フライ級は総合格闘技において最もエキサイティングな階級の一つであり、この対戦も必ずや激闘となることだろう」と期待を寄せた。同大会はU-NEXT見放題ライブ配信される。