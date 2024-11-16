¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Á¤ã¥À¥á¡£Èà»á¤È¤Î¡È²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡ÖÊýË¡¡×
²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ÏÇË¶É¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Î£±¤Ä¡£
¤Ç¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´Ø·¸¤òÄ¹Â³¤¤µ¤»¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà»á¤È¤Î¡È²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡ÖÊýË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
Æüº¢¤«¤é¡ÖÈà»á¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÁ°Äó¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ½é¤ÏÈà»á¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬·¹¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÆ»¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë
Èà»á¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤½¤ì¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Íî¤È¤·½ê¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢£²¿Í¤Îå«¤â°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤ÇÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä
²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢£²¿Í¤ÇÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÇ§¤á¤ë¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë°ã¤¤¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÈà»á¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤·¤Ã¤«¤êÀ¢¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¡£Èà»á¤È¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È