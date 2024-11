SEVENTEEN、アジアツアーをさらに拡大…3都市で追加公演が決定

SEVENTEENが、アジアツアーの追加公演を確定した。16日、Pledisエンターテインメントによると、SEVENTEENは来年1月26日(以下、現地時間)にシンガポール、2月9日にジャカルタ、2月16日にバンコクでそれぞれ「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA」の公演を1回ずつ追加した。これで彼らは、今回のツアーを通じて世界14都市で30回にわたる公演を開催することになった。先立って、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムを皮切りにアメリカの5つの都市を周り、“公演職人”としての一面を見せつけた。

「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA」はすべてスタジアムで開催される予定で、SEVENTEENの驚くべき観客動員力を実感させる。SEVENTEENは27日に日本で4thシングルを発売し、日本でドームツアーを開催する。このツアーは11月29〜30日にバンテリンドームナゴヤ、12月4〜5日に東京ドーム、12日と14〜15日に京セラドーム大阪、19日と21〜22日にみずほPayPayドーム福岡と続く。