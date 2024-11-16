à¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥°¥é¥É¥ëáÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥ê¥³¥ì½Ð±é¤òÊó¹ð¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!! ¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡¢Ãç¸¶¤Á¤¨¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¥³¥ì½Ð±é·èÄê¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãç¸¶¤Ï¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ò¶¯Ä´¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö10Ç¯Á°¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¡£¡£»×¤¦»ö¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÃç¸¶¤Á¤¨¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ØÎ×¤à»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌöÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹!À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤Á¤¨¤Ô¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!! ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÉñÂæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ÎÉñÂæ¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬ Ãç¸¶¤Á¤¨¤òÉ½¸½¤·¤ÆÍè¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãç¸¶¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿ÀÆàÀîÂç²ñ¥Ù¥¹¥È7¤Î¤Û¤«¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó²£ÉÍÂç²ñ¤Ç400ÅÀÃæ400ËþÅÀ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£