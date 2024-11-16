ÈØÅÄ¡¢¹ß³Ê¤ÎÂ­²»¶á¤Å¤¯3Ï¢ÇÔ¡¡½ªÈ×È¿·â¤âµÚ¤Ð¤º¡Ä²£ÉÍFM¤ÎA¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°ÌÉâ¾å

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá±ä´üÊ¬¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤àÈØÅÄ¤Ï¡¢17°ÌÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö5¡×¡£¾¡¤Æ¤Ð»ÄÎ±¤Ø¤ÎË¾¤ß¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¬¡¢Éé¤±¤ë¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÉ¬¾¡¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï5Ê¬¡¢ÈØÅÄ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¼«¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£¾¾¸¶¹¡¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡¢ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦¤ÈÁÇÁá¤¯¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤¬ÅÏîµ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë±¦Â­¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡²£ÉÍFM¤Ï21Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¾¸¶·ò¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£24Ê¬¤Ë¤Ï¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤à²£ÉÍFM¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡¢À¾Â¼Âó¿¿¤Î·èÄêµ¡°ï¤Ê¤É¤â¤É¤«¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂÔË¾¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£±Ê¸Í¾¡Ìé¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¼õ¤±¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¡¢Áê¼êGKÀîÅç±Ê»Ì¤È¤Î¶î¤±°ú¤­¤òÀ©¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢47Ê¬¤Ë²£ÉÍFM¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿±Ê¸Í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÀ¾Â¼¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡64Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬Âç¤­¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎÌ©½¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢¿¢ÃæÄ«Æü¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¡£A¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ïº£µ¨¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¡Ö23¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£

¡¡ÈØÅÄ¤Ï83Ê¬¤Ë¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤­¹þ¤à¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÎÈØÅÄ¤ÏÇð¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö5¡×¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î²£ÉÍFM¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÈØÅÄ¤Î¼¡Àï¤Ï30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè37Àá¤ÇFCÅìµþ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£²£ÉÍFM¤Ï27Æü¤ËAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢30Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡3¡Ý4¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡ÊÈØÅÄ¡Ë
1¡Ý1¡¡45¡Ü4Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý2¡¡47Ê¬¡¡À¾Â¼Âó¿¿¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý3¡¡64Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý4¡¡71Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
2¡Ý4¡¡83Ê¬¡¡¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡ÊÈØÅÄ¡Ë
3¡Ý4¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¡ÊÈØÅÄ¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û²£ÉÍFM¥¢¥ó¥í¥Ú3È¯¡ª¡¡ÈØÅÄ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó2È¯¤âµÚ¤Ð¤º¡Ä