【ラタタン(RATATAN)】2025年 発売予定価格:未定

「ラタタン」キービジュアル

TVTは11月16日、リズムローグライク「ラタタン」(RATATAN)の対応プラットフォームがPC、Nintendo Switch、プレイステーション 4/5、Xbox Series Xになることを発表した。また発売時期は2025年を予定。

「ラタタン」は、2007年に発売されたリズムアクション「パタポン」の開発スタッフが再集結して制作している精神的続編。今回、発表に合わせてゲームプレイトレーラーも公開された。

【Ratatan Reveal Trailer】

ゲームプレイトレーラーでは、小さなキャラクターたちが2D横スクロール画面を戦いながら進む様子や、「ジャンバラドンドン、ジャンバラドンドン」といったフレーズが印象的な楽曲を確認できる。見た目や内容は異なるものの、「パタポン」の核を強烈に引き継いでいることが確認できるものとなっている。

なお、パブリッシャーを務めるのは香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社「Game Source Entertainment」。この発表に合わせて、一気に情報が公開された形となる。

スクリーンショット

(c) 2023 Ratata Arts Co.,Ltd.

(c)TVT Co. Ltd.