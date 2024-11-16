¡ÚÂ®Êó¡Û¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¤¬É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤â¡¡¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤ÇÄ¤Ìä
»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀÂµî¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¡¢É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î»°³ÞµÜÅ¡¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¼¼¤Î´·Îã¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁòµ·¤Îµ·¼°¤Ë»²Îó¤»¤º¡¢Ä¤Ìä¤ò½ª¤¨¿ÆÂ²¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢µÜÅ¡¤ò¸å¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤âÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¹üÀÞ¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾ó¤ò¼ê¤Ë¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊâ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ä¹¤ÎÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¿¼¤¯Èá¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´É×ºÊ¤Ï¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÄ¤Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°ìÈÌ¤ÎÄ¤ÌäµÄ¢¤¬¡¢16Æü¤«¤é»°³ÞµÜÅ¡¤ÎÁ°¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤Ï11·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎËÅç²¬ÊèÃÏ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£