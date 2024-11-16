Â¼½Å°ÉÆà¡¡±¿Æ°²»ÃÔ¤ò·ãÇò¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤¿¤é¡È¤½¤ì¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤È¡×´é¤À¤±¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¿²áµî
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¡ª¤Î¤ÓÂÀ¡ªÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÁÈ¤ó¤Ç½Ð¶Ð¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆæ¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿Â¼½Å¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÎÀÖ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£Æ¬¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤âÈï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤É¤Ã¤Á¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¤¹¡×¤È±¿Æ°²»ÃÔ¤ò·ãÇò¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤¿¤é¡È¤½¤ì¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤·¤¿¡£¿Í¤¬Áö¤Ã¤¿»Ñ¸«¤Æ¡È¤½¤ì¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ²¿¸ì¤Ç¤¹¤«¡©´é¤À¤±¤ß¤ë¤ÈÂÂ®¤½¤¦¡ª¤È¤«·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´é¤À¤±¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡£´¥ÇÕ¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ß¡×¡Ö¤½¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£