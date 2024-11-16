¡ÚÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡Û¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ëV¡¡2Ãå¤Ë¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢3Ãå¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¥ê¡¼
¡¡¡þG2¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡Ê2024Ç¯11·î16Æü¡¡Åìµþ¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡16Æü¤ÎG2¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¤Ï¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´2¡áÀÆÆ£¿ò¡Ë¤¬À©¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§2Ãå¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¾¾»³¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¾õÂÖ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âç³°ÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤âÎÉ¤¯²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢3´°ÊâÌÜ¤ÇÍîÅ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÃåº¹¡£Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§3Ãå¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¥ê¡¼¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Þ¤À´Å¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£½Å¾Þ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£