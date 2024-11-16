¹õÂôÇ¯Íº¡¢ÃÎ¿Í¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿ÆÍ§¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹õÂôÇ¯Íº¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÃÎ¿Í¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤òÄÉÅé
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õÂô¤Ï14Æü¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆÁÉðÄêÇ·¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¸µ¥×¥íÌîµå¤Î°ìÎ®Áª¼ê¡ÄÌ¼¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»ö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡Ä°ì¸À¤âÂ¾¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÆÁÉð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Î¿ÆÍ§¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÏÃ¤·¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤·¡¢Í§¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¿§¡¹Í¶¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤Ê»ö¤¬·ù¤¤¤ÊËÍ¤ÎÀ³Ê¤¬¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¹ç¾¸¡×¤ÈÆÁÉð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£