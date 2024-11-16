Block B ¥¸¥³¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Î¸µÁÄ¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤Ëº¤ÏÇ¡©¡ÖÃ¯¤«¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ëBlock B¤Î¥¸¥³¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È¡Ê¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¡Ë¥Æ¥½¥ó¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀú¤ë¼Ô VS ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÈò¤±¤ë¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ÇÁü¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
±ÇÁü¤ÇBIGBANG¤ÎD-LITE¤Ï¡Ö¥¸¥³¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÊ¸²½¤ò¥¸¥³¤µ¤ó¤¬¤Û¤ÜÀúÆ°¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¸¥³¤Ï¡¢¡ÈÀúÆ°¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿D-LITE¤â¡ÖËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
D-LITE¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿Í¤¬¥¸¥³¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¸¥³¤Ï¡Ö¡Ø²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÉ¤òÄã¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Õ¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÌ¾Ê¬¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
D-LITE¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ë»þ¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¿¼¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¥¸¥³¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬°ìÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
D-LITE¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥³¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤·¡¢¥¸¥³¤Ï¡Ö¡Ø¤µ¤¢¤µ¤¢¡£¤â¤¦¤ä¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤¬»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËD-LITE¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤È¤Æ¤âÎ®¹Ô¤ê¡¢Âç¤¤¯°¦¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÜÅª¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÉ¤ò¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¤¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È¡Ê¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¡Ë¥Æ¥½¥ó¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀú¤ë¼Ô VS ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÈò¤±¤ë¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ÇÁü¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
±ÇÁü¤ÇBIGBANG¤ÎD-LITE¤Ï¡Ö¥¸¥³¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÊ¸²½¤ò¥¸¥³¤µ¤ó¤¬¤Û¤ÜÀúÆ°¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¸¥³¤Ï¡¢¡ÈÀúÆ°¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿D-LITE¤â¡ÖËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥³¤Ï¡Ö¡Ø²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÉ¤òÄã¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Õ¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Õ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÌ¾Ê¬¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
D-LITE¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ë»þ¤â¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¿¼¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¥¸¥³¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬°ìÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
D-LITE¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥³¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤·¡¢¥¸¥³¤Ï¡Ö¡Ø¤µ¤¢¤µ¤¢¡£¤â¤¦¤ä¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø²¿¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤¬»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËD-LITE¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤È¤Æ¤âÎ®¹Ô¤ê¡¢Âç¤¤¯°¦¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÜÅª¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÉ¤ò¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¤¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£