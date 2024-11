■『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』前日計量(16日・名古屋市内ホテル)あす17日に行われる本戦12試合とOPファイト4試合に出場する全32人のファイターの公開計量が行われ、全員が規定体重をクリアした。第10試合で昇侍と対戦する芦澤竜誠は、計量後にマイクを持ち減量に苦しんでいた昇侍に対して「おめでとうございます」とリスペクトを示しながら、「練習すればするほど必ずブチ●せるんで、明日はKO勝ちします」と宣言すると、集まったファンから大きな拍手を浴びた。

対する昇侍も「失うものは何もありません。思い切って明日はぶつかって、僕も宣言します。明日はKO勝ちで勝利したいと思いますので、応援お願いします」とアンサーし、またも会場は拍手が巻きおこった。明日の大会開始は午後1時からの予定だが、OPファイトは11時半スタート。OPファイトから第2試合までは無料生中継される。●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード会場:ポートメッセ名古屋 第1展示館・第12試合 フェザー級ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整・第11試合 スーパーアトム級浜崎朱加 vs. シン・ユリ・第10試合 バンタム級昇侍 vs. 芦澤竜誠・第9試合 ヘビー級スダリオ剛 vs. 加藤久輝・第8試合 フェザー級鈴木博昭 vs. 秋元強真【休憩】・第7試合 ライト級キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟・第6試合 フライ級伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン・第5試合 フライ級柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ・第4試合 フライ級村元友太郎 vs. トニー・ララミー・第3試合 バンタム級白川ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ・第2試合 バンタム級アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟・第1試合 フライ級北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ・OPENING FIGHT第4試合 バンタム級窪田泰斗 vs. 日比野“エビ中”純也・OPENING FIGHT第3試合 ヘビー級稲田将 vs. 佐々木克義・OPENING FIGHT第2試合 フェザー級TATSUMI vs. 平松翔・OPENING FIGHT第1試合 55キロ級キックルールとしぞう vs. JIN