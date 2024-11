7人組ダンス&ボーカルグループのBE:FIRSTが16日、都内で行われた映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』公開記念舞台あいさつに登壇。SOTAが、同作の感想を語った。今作は、BE:FIRSTがデビューしてから850日目を迎えた日に、東京ドームで行われた『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream -Masterplan”』の1日目を軸に、ドーム公演当日までの日々を追いかけたライブドキュメンタリー作品。監督は、BLACK PINK、BTSなどのライブドキュメンタリー映画を手がけたオ・ユンドン監督が務めた。

SOTAは、映画に収められた日々について「無我夢中だった」と回想。「冷静に見られる作品が生まれてうれしいなと思います」と喜びつつ、「BE:FIRSTって本当にバカだなと思いました」と照れ笑い。「あんなにパツパツで真剣ぶってたけど、めちゃくちゃふざけてるなと。それが俺らっぽいなと。いいところを映してくれているな」と満足げだった。また、「運命づけられている」という意味が込められた作品タイトル「MEANT TO BE」に関連し、RYOKIは「言霊が大事だと思っているのですか、そこまでの道のりを明確に提示して、ひとつの作品として残せたこと、大きい通過点として形に残せたのは良いことだなと思っています」と思いを語った。一方、MANATOは「最初、(MEANT TO BEの文字並びを)見たときに自分の名前が書いてあるかと思ったんです。ほぼ、俺なんですよ」とお茶目に回答。「俺がまじめなこと言ったのに。穴があったら入りたい」とはにかむRYOKIを「(発音良く)バランスだから」としつつ、「何回見直しても出発点に戻れるし、悩むこととか思い詰まることもあるけど、僕たちの姿を見て何か頑張れたり、原動力になれたり、運命につなげられる作品になったと思います」と願いを込めた。