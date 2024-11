◆BE:FIRST、涙の東京ドーム公演を回顧

【モデルプレス=2024/11/16】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが16日、ライブドキュメンタリー映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』(上映中)公開記念舞台挨拶にオ・ユンドン監督とともに出席。同作の海外上映決定を受けて、喜びを語った。BE:FIRSTがデビューしてからちょうど850日目を迎えた日に、東京ドームで行われた「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”」の感動的な1日目を軸に、ドーム公演当日までの彼らの日々を追いかけた、本作でしか観られない表情、裏側、インタビューが詰まったライブドキュメンタリー作品である本作。その東京ドーム公演から約8ヶ月経った本日11月16日に、同作初となるイベントが実施され、更に全国156ヶ所でライブビューイング中継も行った。

本編上映後、涙する観客もいる中、客席からは拍手が遠雷の如く鳴り響いた。そして、400人の満席の観客と全国のスクリーンの前にいるファンを前に、BE:FIRSTメンバーが勢揃いの状態で登場すると本編中のLIVE会場さながら割れんばかりの歓声に包まれた。観客の興奮が冷めやらぬ中、登場を待ち侘びたファンに向けて一人一人が挨拶を行った。前作に引き続きメガホンをとったユンドン監督は「Thank you BESTY!」とBE:FIRSTのファンに向けて挨拶した。音楽史に残るパフォーマンス、そしてメンバーが涙を流し、その場にいる全員の心に刻み込まれた初日の東京ドーム公演を、パフォーマンスのみならずバックステージやリハーサル、過去の映像、更にはメンバー同士の貴重な会話、未公開のスペシャルインタビューに至るまでを余す所なく内包している本作。改めて公演から約8ヶ月経った今、当時の事を振り返り自分達で映画を観てどのように映ったかと問われると、LEOは「今、1個1個、目の前のことに全力で向き合っているから、映画で描かれている東京ドーム公演は、少し忘れてしまっていたこともあったけど、アルバムみたいにいつでも振り返ることができる形になってとても嬉しいです。特に、裏側で来ているジャイアンツのユニフォームを変わらず愛用しているところに注目してほしいですね」と持ち前の明るさで冗談を混ぜながら話していた。SOTAは「LEOがいうように無我夢中で目の前のことに集中していることが多いので、こうやって冷静に見れる形になったことがとてもありがたいと感じています。あの時、自分たちはパツパツで真剣に真面目に取り組んでいたと思っていたことが、すごく和気藹々とふざけている素の姿も映し出されていて、ありのままの僕たちのとてもいい雰囲気が映像になっていてとても嬉しかったです」と、メンバー、スタッフ、BESTY(BE:FIRSTのファン)への感謝と共に、デビューから850日で辿り着いた東京ドーム公演が、映画として1つのアルバムのような形になった喜びを語っていた。プロデューサー・SKY-HI考案した映画タイトルにある「MEANT TO BE」には“そうなる様に運命づけられている”という意味が込められているが、改めて、映画タイトルを初めて聞いた時の感想を問われると、RYOKIは「“運命づけられている”というタイトルの意味にも繋がるように落とし込めたドキュメンタリー映画が残せたなという感覚です。こんな大きなことを成し遂げていくという中で、無駄のない努力と逆算してしっかり目標を定めて動いていくということがとても大切な気がしていて、BE:FRISTとしてこうやっていきます!ということを成し遂げて、BESTYと一緒に映画としてしっかり証拠として残せていけたことがとても素敵だなと感じています」とタイトルの意味と共にこれまでを回顧した。MANATOは「最初見た時、自分の名前かと思っちゃいました」と会場を沸かせ「“運命”って、聞くとすごく大きなことのように思えるんですけど、確実に僕たちとBESTYのみなさんで“運命”に繋げてきたなと感じます。この映画に僕たちのこれまでの全てが詰まっていると感じています。何回見ても、僕らの原点や出発点を振り返ることができるし、この作品がみなさんが悩んだ時に、元気をもらえたりとか、誰かの運命に繋がる1つになれたら嬉しいなと思っています」と、これまでファンと共にこの“運命”をつかめたことを振り返った。また、本作の特にチェックして欲しいシーンを問われると、SHUNTOは「最後に披露した、初日の初披露の『Masterplan』は東京ドーム公演のために作られた楽曲でもあるので、それだけメンバー1人1人の気合いがこもった1曲になっていると思っています。そこは何回も見てほしいなと思っています」、JUNONは「珍しく、BE:FIRSTとしてはソワソワしていたり、緊張しているシーンがあったなと感じました。みんなが緊張しているというよりは、そこに漂う緊張感が確実にあったなということが映画の中でも切り取られていたので、そんな僕らの裏側も楽しんでみてもらえたらと思います」と、初のドーム公演で少し緊張していたことなどを暴露しながら初披露「Masterplan」への想いを語った。そして、RYUHEIは「曲を聴きながら、裏側を見せてくれる映画になっているので、ライブとは違い映画ならではの音響の良さを体感してもらえたら嬉しいです。SCREENX,4DXでも上映するので、ぜひ映画館でしか味わえない空間を味わってほしいと思っています。ライブだと、聞き取りづらい歌詞の部分だったりあると思うんですが、映画館ではそれがより鮮明に聞こえるので違った楽しみ方ができると思います」と映画館での楽しみ方なども語っていた。また、2024年12月から25年2月にかけて控えている初の4都市を回るドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」について問われると、RYUHEIは「まだ、ツアーについては話せることがないんですけど、とにかくグッズが…」とファンへの期待を寄せてSHUNTOが「今まではグッズに対して入らせてもらえてなかったのですが、今回から自分たちもグッズについても意見言わせてくれとお願いして参加しているので、楽しみにしてほしいですね」と話した。前作の映画『BE the ONE』も監督をしたユンドン監督が、今作にかけての彼らの進化について問われると、「国立代々木競技場 第一体育館から東京ドームまで彼らを見させていただいていたのですが、会場の大きさと共に、進化していっていると感じるし、BESTYの皆さんの愛を収めるのは東京ドームではまだまだ小さすぎると感じたので全世界のスタジオに広がっていくことを祈っています」と答え、数々の世界的アーティストのドキュメンタリー映画を手掛けてきた監督だからこその視点でBE:FIRSTの進化について語っていた。先日発表された“ワールドツアー”と共に、更に本日、本作の海外上映を発表。LEOは「実感があまり沸かないですが、海外の方も、この映画を見ることで自分たちの歩みをしっかりとわかってもらってからライブを見てもらえるという貴重なタイミングになれると思います。自分たちも海外の映画館で映画をみたことがないので、海外で初めての映画を見にいきたいなと思います」といい、MANATOは「これを見たら、BE:FIRSTの全てがわかる!という作品を全世界の人たちに見てもらえるきっかけがあるのはとても嬉しいしです。そして、僕たちがきっかけで新しい世界を知れたなと思ってもらえる存在でありたいです」と世界公開の喜びと世界を目指す彼らとしての覚悟が伺えた。最後にライブビューイング含め来場した観客へのメッセージを求められるとSOTAは「本当にただいい初のドームにしたいという想いで走ってきて正直、一生懸命すぎて記憶もない中で夢の時間だったなで終わるところをこうやって素晴らしい映画としていつでも振り返られるように残してくれたことを何より嬉しく思っています。こういう大きい形で残せたのはファンの皆さんだったり、いつも支えてくれるスタッフの皆さんのおかげです。そこに本当に感謝しています。この感動が初々しくなるくらい。まだまだ未熟だったなとふりかえることができるくらい、大きくなってこの作品が価値がある作品にできるように7人で頑張っていきたいと思っているので、これからもついてきてくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします!」と、今まで支え続けて来てくれたBESTYへの感謝を語り、BESTY共にこれから新たなステージへいく事を約束した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】