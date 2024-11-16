¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×ÅöÆü¤ËÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤ä¼íÌî±É¸÷¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¡ªJRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡×
JRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢11·î30Æü(ÅÚ)¤«¤é¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡×¤ò³«ºÅ¡£
JRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡×
JRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡¢11·î30Æü(ÅÚ)¤«¤é¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×(GI)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ®¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¾å°¦¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÍè¾ì¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ì¥¯¥ê¥¹ÇÏ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£12·î1Æü(Æü)¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×(GI)ÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È
JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸«¾å°¦¤µ¤ó¤È¶¥ÇÏÂç¹¥¤·Ý¿Í¤Î·Ö¸¶Å°¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×(GI)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¾å°¦
·Ö¸¶Å°
¢£¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÀãÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Á¤Ó¤Ã¤³¥¹¥Î¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÉ½¾´¼°¤ËÃêÁª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼´ë²è¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë¸ø±à¡Ö¤Ñ¤«¤Ñ¤«¤Ñ¡¼¤¯¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ç¯Ëö¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ó¤Ã¤³¥¹¥Î¡¼¥é¥ó¥É
¤ª»Ò¤µ¤Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¥ÇÏ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È
11·î30Æü(ÅÚ)¤Ë¤ÏÁí¹çÇÏ½Ñ¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¸ÍËÜ°ì¿¿Áª¼ê¤¬²òÀâÉÕ¤¤ÇÇÏ½Ñ¤Î¾ã³²Èô±Û¤òÈäÏª¡¢ÍâÆü¤Î12·î1Æü(Æü)¤Ë¤ÏÁí¹çÇÏ½Ñ¡Ö½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂç´äµÁÌÀÁª¼ê¤È¸ÍËÜ°ì¿¿Áª¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â12·î8Æü(Æü)¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÆü(Æþ¾ìÌµÎÁ)¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿©¤ò°¦¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤ÄÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤µ¤ó¡¢12·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤ò¾·¤¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ ÆüËÜÂåÉ½ Âç´äµÁÌÀ
Áí¹çÇÏ½ÑÃÄÂÎ ÆüËÜÂåÉ½ ¸ÍËÜ°ì¿¿
Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á
¼íÌî±Ñ¹§
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥ë¥á¤äËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×ÅöÆü¤ËÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤ä¼íÌî±É¸÷¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¡ªJRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡× appeared first on Dtimes.