¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×ÅöÆü¤ËÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤ä¼íÌî±É¸÷¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¡ªJRAÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÖÂè4²óÃæµþ¶¥ÇÏ¡×

JRA中京競馬場は、11月30日(土)から「第4回中京競馬」を開催します。

第4回中京競馬では、チャンピオンズカップ(GI)をはじめとする熱いレースが開催されるだけでなく、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛さんがゲストで来場されるほか、クリスマスならぬクリス馬スシーズンにぴったりの楽しいイベントが盛りだくさんです。

■12月1日(日)チャンピオンズカップ(GI)当日イベント

JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛さんと競馬大好き芸人の蛍原徹さんによるトークショーを行います。

また、チャンピオンズカップ(GI)オリジナルグッズが当たる抽選会も行います。

見上愛

蛍原徹

■ご家族で楽しめるイベント

雪遊びができるちびっこスノーランド、レースの表彰式に抽選で参加できるお子さまプレゼンター企画、お子さまに大人気のキャラクターショーなどを行います。

また、どなたでも安心・安全に遊べる公園「ぱかぱかぱーく」のオープニングイベントなど、年末のご家族でのお出かけスポットとしても楽しめるイベントが用意されています。

ちびっこスノーランド

お子さまプレゼンター

■その他の競馬場イベント

11月30日(土)には総合馬術「初老ジャパン」の戸本一真選手が解説付きで馬術の障害飛越を披露、翌日の12月1日(日)には総合馬術「初老ジャパン」の大岩義明選手と戸本一真選手を招いてトークショーを開催します。

他にも12月8日(日)のフリーパスの日(入場無料)には俳優として活躍する一方、食を愛する料理人としての顔を併せ持つ速水もこみちさん、12月14日(土)にはバラエティ番組で大活躍の狩野英孝さんを招きし、トークショーを行います。

総合馬術団体 日本代表 大岩義明

総合馬術団体 日本代表 戸本一真

速水もこみち

狩野英孝

このほかにも、クリスマスグルメや北海道グルメが楽しめるキッチンカーや、素敵な賞品が当たる抽選会など様々なイベントを用意しています。

