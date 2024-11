»Íµ¨Êó¤ÈÆü·Ð¿·Ê¹¤ò»È¤Ã¤¿Ê£´ã·ÐºÑ½ÎÆÈ¼«¤ÎÅê»ñÊ¬ÀÏ¼êË¡¡ª½ÎÊ£´ã·ÐºÑ½Î¡ÖÌç³°ÉÔ½Ð¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î°ìÃ¼¤òÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

塾複眼経済塾は、複眼経済塾への入塾に関心を持つ方を対象に、投資分析手法のノウハウの一端を塾長・渡部清二が解説する無料セミナーを、2024年12月7日(土)に東京国際フォーラムで開催します。

塾複眼経済塾「門外不出のノウハウの一端を無料セミナー」

「究極の『会社四季報』『日経新聞』分析講義」

主催 : 複眼経済塾

日時 : 2024年12月7日(土)13:00〜14:30(受付開始12:30)

会場 : 東京国際フォーラム(申込みされた方に詳細な場所を発表しました)

定員 : 30名

参加費 : 無料

対象 : 2025年に複眼経済塾に入塾されることを検討されている方

※塾生の方は申込みできません

申込み締切: 2024年12月1日(日)23時59分

必ず事前登録をお願いします。

満席になり次第締切となります。

注意事項 : ※原則、直前でのキャンセルは受け付けておりません。

申込み : https://www.millioneyes.jp/20241207_seminar/

会社四季報と日経新聞の分析講義は複眼経済塾の最重要講義です。

リアルとオンラインのハイブリッドで双方向で配信される月例会で展開しています。

今回は特別にこの講義と同じ資料を使い、その一端を入塾前の皆様にダイジェストで伝えられます。

創業以来、このような試みは初めてのことです。

門外不出の渡部清二のノウハウの神髄を、体験出来ます。

※入塾前の一般の方々のみ参加可能です。

複眼経済塾生の参加はご遠慮ください。

※このイベントのオンラインでの配信はありません。

事前に申込みの上、会場にお越しください。

