2012年にフランスで世界初演を果たして以来、世界で再演され続けてきた、フランス革命を舞台にしたフレンチ・ロック・ミュージカル「1789 - バスティーユの恋人たち - 」が2025年4月に明治座で上演されることとなり、このたびメインキャストが決定したことが分かりました。



【写真を見る】【岡宮来夢&手島章斗】フレンチ・ロック・ミュージカル「1789」キャスト決定【星風まどか&奥田いろは】





フランス革命の最中に革命派へ身を投じる、主人公の農夫・ロナン役に、岡宮来夢さんと手島章斗さんがダブルキャスト。宮廷に使えるヒロイン・オランプ役に、星風まどかさんと奥田いろはさんがダブルキャストとして充てられました。







岡宮さんはミュージカル『ロミオ&ジュリエット』ロミオ役、本年10月には『進撃の巨人 -the Musical-』ニューヨーク公演(Attack on Titan -The Musical-)でも主演・エレン・イェーガー役を務め海外でも成功をつかんでいます。一方、手島さんは、ソロアーティストとしての活動のかたわら、ミュージカル『新テニスの王子様』手塚国光役など舞台でも活躍。今回初めての主演を務めます。









星風さんは宝塚歌劇団の花組のトップ娘役を務めていましたが、本年5月に『アルカンシェル』で宝塚歌劇団を退団。本年10月『ニュージーズ』のヒロイン・キャサリン役を好演して人気を集めました。そして奥田さんは2022年に乃木坂46の5期生オーディションに合格後、2024年のミュージカル『ロミオ&ジュリエット』ジュリエット役を初舞台にしてオーディションで射止めた逸材として注目されています。

岡宮さんは「カンパニーみんなで一丸となって作品に本気で向き合い、初演の皆様へのリスペクトを忘れず、最高の作品にできるよう精進します!」手島さんは「初めての主演ということで不安や緊張もありますが、探究心、チャレンジ精神を胸に、精一杯頑張ります。」星風さんは「新たな世界に飛び込み、身体いっぱいにグルーブを感じながらお稽古させていただける日を今から心待ちにしております。 大切に努めます!!」奥田さんは「新しい解釈で、私だから演じられるオランプを作り上げられるよう、沢山役に向き合って頑張ります。」と、各々が抱負を伝えています。

フレンチ・ロック・ミュージカル「1789 - バスティーユの恋人たち - 」は、2025年4月8日に明治座で開幕、次いで5月に大阪・新歌舞伎座で上演されます。

