¡Ö¤Í¤º¤ß¤ÎANDY¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¥¤¥ó¥Ê¡¼¤äÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ö¥é¤Ë¶»¥­¥å¥ó

ワコールから生まれた下着屋さん「une nana cool(ウンナナクール)」が、人気キャラクター「 ねずみのANDY (アンディ)」と初コラボレーション。ウンナナクールの定番商品であるノンワイヤーブラやルームウェアなど、全7アイテムが11月14日(木)より順次販売されています。コラボコレクションは、全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSETで購入できますよ。

「ねずみのANDY × une nana cool」のコラボアンダーウェアが登場アーティストの松本セイジさんが描くキャラクター・ANDYは、いつもチーズのことで頭がいっぱいな、食いしん坊のねずみさん。しっぽがないANDYの姿には、“みんな同じである必要はない”という思いが表現されているといいます。“女の子の人生を応援する”を理念にブランド展開しているウンナナクールはこの思いに共感し、『MADE WITH ねずみのANDY』と題したコラボレーションが誕生しました。ここからは、気になるコラボアイテムを詳しく見ていきましょう。「綿混フラット仕上げノンワイヤーブラジャー MADE WITH ねずみのANDY」(税込2970円)は、肌に縫い目があたらないフラット仕上げが魅力のノンワイヤーブラ。生地には、大好きなチーズを運んだり、挟まったりするANDYの姿が描かれていますよ。カラーは『GR』と『GY』の2色。サイズは、M/L/LLの3種類から選べます。同デザインのショーツ「綿混フラット仕上げショーツ MADE WITH ねずみのANDY」(税込1980円)と、セットで購入するのがおすすめ。こちらは、M/Lの2サイズ展開ですよ。2019年の販売開始時から累計80万枚も販売されたという、ウンナナクール人気シリーズ『364(サンロクヨン)』の「364 シンプル ノンワイヤーブラ MADE WITH ねずみのANDY」(税込3960円)も必見。12月中旬以降に入荷予定の本アイテムは、鳥をドローイングするANDYを描いた『BU』と、チーズを見つめる姿がかわいい『YE』の2パターンでお目見えします。同シリーズのショーツ(税込1980円)には、それぞれブラと同じモチーフの鳥やチーズをデザイン。ブラとショーツのセットで、1つのストーリーを表現しているところがポイントですよ。「ねずみのANDY」のアップリケパジャマも必見ANDYを胸元のポケットに刺繍アップリケで施した、「Upcycle PAJAMAS MADE WITH ねずみのANDY」(税込6820円)も見逃せません。素材には、本来は上質なアウターに使用されるための生地の残布から、パジャマにぴったりな肌触りや風合いのものを厳選してアップサイクル。パジャマのカラーは『WH』と『BR』の2色で展開され、サイズはM/Lの2種類です。チーズタグがアクセントの「裏起毛あったかシャツ」で寒さに備えよこれからの本格的な寒さに備えて、裏起毛でやわらかく保温性が高いシャツ「裏起毛あったかシャツトップス MADE WITH ねずみのANDY」(税込2860円)にも注目してみて。シャツの裾部分にはANDYの刺繍と、チーズをイメージしたイエロータグがデザインされていますよ。首元からしっかり防寒したいなら、タートルネックの長袖シャツ「裏起毛あったかタートルネックトップス MADE WITH ねずみのANDY」(税込3080円)をゲットしてみてくださいね。両アイテムは、『IV』と『BL』の2色で展開され、サイズはM/Lの2サイズ。ANDYのかわいさだけでなく、着心地の良さも魅力のコラボアイテムを、ぜひ手に入れてみてくださいね。「ねずみのANDY × une nana cool」コラボアイテムはこちらhttps://store.wacoal.jp/参照元:株式会社ウンナナクール プレスリリース