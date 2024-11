【JFL第29節】1999年からJFL所属の横河武蔵野FCが最下位で最終節へ...クリアソン新宿は残留近づくミネベア撃破

16日、日本フットボールリーグ(JFL)第29節の2試合が行われた。◆残留争いについて今季はソニー仙台FCの退会に伴い、「自動降格なし」「最下位が地域リーグ側との入替戦」。第28節終了時点で下位3チーム、ミネベアミツミFC、クリアソン新宿、横河武蔵野FCが入替戦行きおよび「降格」の危険性を残す。〈第28節終了時点/残り2試合〉13位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点28 | -9

14位 ミネベアミツミFC | 勝ち点22 | -2115位 クリアソン新宿 | 勝ち点22 | -2616位 横河武蔵野FC | 勝ち点22 | -29◆新宿 2-1 ミネベア14位ミネベア、15位新宿、16位(最下位)武蔵野が揃って勝ち点「22」というなか、新宿とミネベアが直接対決。前節Hondaを撃破したミネベアが、前半から新宿を押し込んでいく。反撃の糸口を見出せぬ新宿は我慢に我慢。30分、ミネベアMF樋口堅大の強烈ミドルはGK浅沼優瑠が間一髪でビッグセーブ。しかし、ことごとくセカンドボールを回収され、セットプレーを与える頻度も非常に多い。それでも40分、今度は新宿がFKを獲り、ニアに走って頭ですらせたのはFW大崎淳矢。GKの頭上を越すヘディングシュートを流し込んで先制する。さらに45+2分、敵陣での守備からPK獲得に繋げ、FW齊藤和樹が追加点とする。「前半で複数得点」は今季初。後半に入るとミネベアがギアを上げ、落ち着いて凌ぐ新宿だったが、試合終盤にきて1点差に。80分、ミネベアFW大塚尋斗が右足ミドルを突き刺す。最終盤はヒヤヒヤする展開となったが、なんとか逃げ切り成功で勝ち点「3」。他会場では後述の通り、最下位武蔵野が敗れ、2位高知と対戦する最終節を残し、残留に近づいた。◆武蔵野 1-2 ソニー最下位武蔵野は活動終了が迫るソニーとのラストマッチ。最終節前に最下位を脱しておきたいところだ。しかし、本社を構える東京での最終戦というソニーが先制点。38分、FKにDF長江皓亮が頭で合わせ、豪快にネットを揺らす。武蔵野は劣勢下で迎えた56分、小林大地がPK成功で同点に。しかし63分、中途半端なクリアを回収されて二次攻撃に繋げられ、最後はソニーのFW山田晋平に勝ち越し点を献上する。ここからの反攻は叶わず、1-2で試合終了。1998年に地決(地域CL)優勝、JFL現行体制初年度の1999年から所属する横河武蔵野FCは、最下位で最終節へ。そして、どう捉えるべきか…最終節は敵地でHonda FCとの対戦だ。◆下位3チームの状況〈残り1試合〉13位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点28 | -9(※)14位 クリアソン新宿 | 勝ち点25 | -2515位 ミネベアミツミFC | 勝ち点22 | -2216位 横河武蔵野FC | 勝ち点22 | -30(※)残り2試合14位浮上の新宿は最終節「引き分け以上」でJFL残留。15位転落のミネベア、最下位武蔵野は同勝ち点で最終節へ。ミネベアは最終節でブリオベッカ浦安と対戦。武蔵野に関しては、Hondaに勝てなければ、ほぼ違いなく最下位確定で「入替戦」へ向かうことになるだろう。◆第29節11月16日(土)クリアソン新宿 2-1 ミネベアミツミFC横河武蔵野FC 1-2 ソニー仙台FC11月17日(日)[13:00]栃木シティ vs アトレチコ鈴鹿FCマルヤス岡崎 vs 高知ユナイテッドSC沖縄SV vs レイラック滋賀ヴィアティン三重 vs ヴェルスパ大分ラインメール青森 vs Honda FCブリオベッカ浦安 vs FCティアモ枚方