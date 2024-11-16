¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¸µºå¿À¤Î´äÅÄ¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÞÃ«¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¼êÇö¤Ç´üÂÔ
¡¡²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¤Ï£±£¶Æü¡¢¸µºå¿À¤Î´äÅÄ¾µ®¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÞÃ«½Ó²ð¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÎ¾Åê¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤Î´äÅÄ¤ÏÇØÈÖ¹æ£¶£¸¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Î³ÞÃ«¤ÏÆ±£±£¹£¹¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë¶å»ºÂç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡££²£²Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢£±·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£´£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£±¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯º¸ÏÓ¤Î³ÞÃ«¤Ï£±£µÇ¯¤ËÂçÊ¬¾¦¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£ÄÌ»»£·£´»î¹ç¤Ç£·¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¹£³¡£º£µ¨¤Ï£±·³¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾Åê¼ê¤È¤âº£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¤Ë¼êÇö¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£