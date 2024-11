◆ENHYPENが料理対決

【モデルプレス=2024/11/16】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第5回が、16日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.5】「料理できる男はKAKKOII」をテーマに、MCとしてアルコ&ピース、ゲストにおうち料理研究家のみきママが登場。みきママからの「普段は料理しますか?」という質問に「あまりしないですね…」「ラーメンくらいなら…」と小声で答えるENHYPENだが、これまで公式YouTubeチャンネルにてメンバー全員で料理をするシーンは、慣れないことに挑戦する姿がファンからも好評だ。

◆JAYの持ち込み企画も

◆収録を終えたENHYPENにインタビュー

◆「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」モデルプレスコラボ企画

◆ENHYPENプロフィール

今回は、アルコ&ピースの平子祐希とJAKE(ジェイク)・SUNOO(ソヌ)・NI-KI(ニキ)、アルコ&ピースの酒井健太とJUNGWON(ジョンウォン)・HEESEUNG(ヒスン)・SUNGHOON(ソンフン)の2組に分かれて料理対決。「できます!」と自信満々なスタートを切り、野菜のカットを褒められたJUNGWON、HEESEUNG。一方、NI-KIは見るレシピを間違えるなどの凡ミスをしてあたふたしてしまったり、JAKEとSUNOOはオムライスを作りながら「早くやらないと!」「大丈夫だよ」など小競り合いする場面も。黙々と進めていたSUNGHOONは静かにミスをカバーしながら、各々のチームで料理を仕上げていった。完成した料理を試食したみきママからは褒め言葉や率直な評価が続出。酒井・JUNGWON・HEESEUNG・SUNGHOONのチームが勝ったが、最後には全員で食べて盛り上がった。後半では、JAY(ジェイ)の持ち込み企画としてレトロな名店を訪問。JAY・SUNGHOON・SUNOOが池袋にある昭和レトロの名店を訪れた。立教大学OBの店主が営む店で、立教大学の近くにあるため現役の立教大生もよく来るという。名物の白いカツ丼を食べていると、JAYから「日本では丼って混ぜないですよね?」と素朴な疑問が。メンバーも日本ならではの混ぜない食べ方を試して、「うまい!」と名物を堪能した。また、来店中の立教大生たちとの交流も。同年代の大学生と交流するのはENHYPENにとっても新鮮な経験だが、学生たちは「『Bite Me』好きです!」とアピールし、「お肌がキレイだと思いますが、普段どんなケアをしているんですか?」と質問も。ENHYPENの貴重な姿を見ることができる放送となった。料理企画の収録後、JAKEは「料理をたくさんはしたことはありませんが、今回の機会に新しい料理を作ってみることができて楽しかったです」、JUNGWONは「料理をとても分かりやすく教えてくださったので、実際に今度1人でも作ってみたいです。正直、最初に料理企画だと聞いたときは心配だったのですが、ゲストのみきママさんがとてもよく教えてくださって、撮影だということを忘れてしまうほど楽しく収録できました」と語るなど、充実した時間になったよう。SUNOOは「実は料理をしてみたかったのですが、今までは機会がなくてあまりできなくて。この機会にこれから料理をたくさんしてみたいと思いました!」と意欲を見せた。JAYは持ち込み企画を経て、「日本の街中を歩き回ってグルメツアーをしてみるのが夢だったので、とても感性が磨かれる経験になったと思います」と満足げ。SUNOOは「レトロな飲食店にあまり行ったことがなかったのですが、色々なところに行ってみたり、食べてみることができて、良い経験でした。 また機会があれば行ってみたいです!」と語った。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】