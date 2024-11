大阪で楽しめるスペシャルな観光体験を紹介(写真は和装レンタル&着付け(株式会社羅針盤)

ウォーカープラス編集部では、国内・海外1万4000以上の遊び・体験・レジャーを予約できるオプショナルツアー専門サイト 「ベルトラ(VELTRA)」 の中から、おすすめのプランをピックアップして紹介。今回は観光地としても見どころ豊富な大阪で、一味違う5つのアクティビティを取り上げる。落語家と行くクルーズや、着物に身を包んでの散策まで、レアな体験を楽しもう!

落語家と行くなにわ探検クルーズ 落語家が面白おかしく名所をご案内!ひと味違う楽しみつきない船旅へ<大阪市>by 一本松海運観光遊覧船に乗って、落語家さんの軽妙な案内と共に水の都・大阪を川から探検する、大人気なにわクルーズ。大阪名所もお笑いも、どっちも一度に楽しめるひと味違ったクルーズを満喫できる。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■【観光】大阪セスナ遊覧飛行ツアー■大阪セスナ遊覧飛行ツアー 空から楽しむ贅沢な関西観光<大阪八尾空港発/飛行時間20分〜55分>大阪、京都、奈良、神戸、魅力いっぱいの関西を、地上観光だけで終わらせるのはもったないない!とっておきの「空の旅」へと招待。行き先によって、コースはなんと7種類。観覧車や六甲山よりも高くから眺める空からの観光を、セスナに乗って楽しもう。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■【体験】サムライ&殺陣体験■サムライ&殺陣体験 侍の衣装を身に纏い殺陣に挑戦 子どもから大人まで大興奮!<食事有 or 無/午前 or 午後/大阪市>歴史ある大阪城の下で侍体験!侍の衣装に着替え、木刀で刀の使い方や型からセリフ、立ち回りの稽古。最後には切られ役を相手に戦う、アクションシーンをサムライになりきって実践する。侍が食べていた食事を再現したお弁当がセットになったスペシャルコースもオススメだ。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■【体験】和菓子作り体験■和菓子作り体験 観光の合間にもお手軽に参加できる和菓子作り お点前体験のみプランも選択可<持ち帰りOK> by 日本文化体験 庵an大阪上質な餡を使って、見た目にもあざやかな、季節の練り切り2個を作る体験プラン。色の配色やバランスのとり方はセンスの見せ所!練り切りはその場で食べるのも、お土産に持ち帰ることも可能だ。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック■【体験・観光】和装レンタル&着付け■和装レンタル&着付け 着物で大阪観光!アクセス便利な心斎橋OPA店<心斎橋駅すぐ>約4000着の素敵な着物から、お気に入りのものを選んで大阪観光!古典的な和柄はもちろん、レトロ柄、ハイカラ柄など豊富なデザインが用意されている。友達やご家族と和の装いで、粋な大阪の旅を楽しめる。→◆ベルトラでプランの詳細をチェック