IAEA¥È¥Ã¥×¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¡Ö³Ë»ÜÀß¡×2¥«½ê¤ò»ë»¡
¡¡IAEA¡Ê¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î³Ë»ÜÀß2¥«½ê¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛIAEA¥È¥Ã¥×¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¡Ö³Ë»ÜÀß¡×¤ò»ë»¡
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢IAEA¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï15Æü¡¢ÃæÉô¥Ê¥¿¥ó¥º¤Î³Ë»ÜÀß¤È¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤ò¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸¶»ÒÎÏÅö¶É´Ø·¸¼Ô¤é2¿Í¤ÎÆ±¹Ô¤Î¤â¤È»ë»¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤òÄ¾ÀÜ»ë»¡¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬10·î¡¢¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Æ¥Ø¥é¥ó¶á¹Ù¥Ñ¥ë¥Á¥ó¤Î³Ë´ØÏ¢»ÜÀß¤òÇË²õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤¬2024Ç¯¡¢¥Ñ¥ë¥Á¥ó¤Ç¤Î³Ë³«È¯¤Î³èÆ°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë