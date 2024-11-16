Ä»Ã«·É»á¡¡ÇØÈÖ¹æ1¤Î¸å·Ñ¼Ô¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë¼»ÅÊ?¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤È¾ÌÌ¡ÄÊ£»¨¡×¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð
¡¡¸µºå¿À¤ÎÄ»Ã«·É»á¡Ê43¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿¹²¼¤¬ºå¿À¤ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»Ã«»á¤Ï¿¹²¼¤ÎÄ¹½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ë¶¯¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿»þ¤ËÈó¾ï¤ËÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤¬¹â¤¤¡£ÆÀÅÀÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº£µ¨¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë.351¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸øÇ§¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¼¡¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¿¹²¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢³èÌö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£Ê£»¨¤Ê¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö²òÀâ¤È¤«¤Çµå¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢1ÈÖ¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤é¡È¿¹²¼¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤â¤¦¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼»ÅÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£