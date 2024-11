ドジャースの大谷翔平投手(30)が15日(日本時間16日)に自身のインスタグラムを更新。両リーグで傑出した打者を選ぶ「ハンク・アーロン賞」など3冠を獲得したことを報告し、感謝を記した。

大谷はハンク・アーロン賞のほか、最優秀指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞、今季活躍した選手をファンと専門家の投票で選ぶ「オールMLBチーム」も4年連続4度目の受賞となり、1日で3冠獲得となった。

大谷はインスタグラムに今季の活躍をまとめた動画を投稿し、「Thank you to all of you who love baseball.(野球を愛する皆さん、ありがとうございます)」とファンへ感謝の気持ちをつづった。

動画には大谷が愛犬・デコピンを抱っこする様子や、妻・真美子さんが大谷の母・加代子さんとハイタッチをして喜ぶ様子も収められていた。

この投稿には世界中のファンがコメント。「沢山の感動をありがとうございます」「遠く日本から、ずっと応援しています」などと書き込まれたほか、「デコピンlossの中インスタ更新嬉しいです 真美子夫人も少し、いやちょっと、いやウォーリーを探せ位でも拝見出来たらもっと嬉しいです」といった真美子さん、デコピンの登場をリクエストする声もあった。