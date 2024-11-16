¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ËÌ±º¤é¤È°éÀ®·ÀÌó ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ËÌ±º¤é¤È°éÀ®·ÀÌó 2024Ç¯11·î16Æü 14»þ51Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï16Æü¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤·¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡¡Ê24¡Ë¡¢°ÂÀ¾³ðæÆ¡Ê20¡ËÎ¾Åê¼ê¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È DeNAÆüËÜ°ì¤ÎµÒÀÊ¤Ë¸µµð¿ÍÁª¼ê¡¡Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥óÁêÀî¼·À¥¤Î´¿´î¼Ì¿¿¤Ë¶öÁ³±Ç¤ê¹þ¤à¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ù¥¤½êÂ° DeNA¼é¸î¿À¡¦¿¹¸¶¡ÖËÍ¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶ ¡Ö¼ÂÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ï2·³Àï82»î¹ç½Ð¾ì¤âÂÇÎ¨1³äÂæ