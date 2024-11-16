³°¿©·Ð±Ä¤Î»ýÂ³À¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡ËüÇî¤Ø¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó½ÐÅ¸¸«¿ø¤¨
¡¡2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ëÂçºå³°¿©»º¶È¶¨²ñ¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Î¿ä¿Ê¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤¿¡£ËüÇî¤ÏSDGs¤ò30Ç¯¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊÇÑ´þºï¸º¤äÃ¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ø¤Î¿©ºàÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÀßÌä¤Ï¾ðÊó³«¼¨¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¤È¤¤¤Ã¤¿8¹àÌÜ¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¡£Á´40Ìä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¹àÌÜ¤´¤È¤Ë10ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ï9·î°Ê¹ß¡¢²ñ°÷´ë¶ÈÌó200¼Ò¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿¡£12·î¤Ë½¸·×¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡£