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3.¥»¥ë¥Ó¥¢(5)-3

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(2024Ç¯11·î15Æü)

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1.¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢(12)+9

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3.¥­¥×¥í¥¹(6)-8

4.¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢(0)-6

(2024Ç¯11·î15Æü)

¥­¥×¥í¥¹ 2-1 ¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢

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1.ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É(10)+8

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4.¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯(2)-4

(2024Ç¯11·î15Æü)

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1.¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë(6)+1

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