STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æ»¤Ï2024Ç¯11·î11Æü¡¢°°Àî»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»à¤ó¤À¥Ë¥ï¥È¥ê¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¹âÉÂ¸¶À­Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬¡¢16Æü´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»¦½èÊ¬¤Ï13ÆüÄ«¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÍÑ¤ÎÍñ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¥Ë¥ï¥È¥êÌó4Ëü4000±©¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Î´°Î»¸å¤â¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Î¾ÃÆÇ¤ò1½µ´Ö¤Ë1²ó¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢12·î8Æü¤ËÀ©¸Â¶è°è¤ò´Þ¤á¤¿ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£