ÅÚÍËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÃíÌÜ·ãÁöÇÏ¡ÄÅìµþ£±£±£ÒÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£²
Åìµþ£±£±£Ò¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡¦ÇÏ¥È¥¯·ãÁöÇÏ¡á¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥ó¥Ä
¡¡½ÅÇÏ¾ì¤Î»¥ËÚ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¡££´³ÑÀèÆ¬¤«¤é¥é¥¹¥È£²¥Ï¥í¥ó£±£±ÉÃ£¸¡½£±£±ÉÃ£±¤Î¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤Î´°¾¡·à¤Ë¤ÏÂçÊª´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¯»¥ËÚ£²ºÐ£Ó¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤â£³Ãå¤È¿¤ÓÀÚ¤ì¤º¡£µ³¾è¤·¤¿»Åç¹î½Ùµ³¼ê¤Ï¡Ö¼ã¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØÃæ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£²Æü¤Ë³°±¹¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤·¤¬¤é¤¤«¤éµ¢±¹¤·¡¢ºäÏ©¡¢£×¥³¡¼¥¹¤Ç»þ·×£·ËÜ¡£Ã°Ç°¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£½é¤ÎÎÉÇÏ¾ì¡£½éÀï¤Ç¸«¤»¤¿¹â¤¤Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢º£ÅÙ¤³¤½½Å¾Þ£Ö¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡£