¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡¢¡Ö¾¾²°¡×¤ÇÉü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¤ÇÂè2°Ì¤Î¸üÀÚ¤êÆÚ¥«¥ë¥Ó¤ÈÇ»¸ü¥À¥ì¡¦ßÕ¤ê¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖßÕ¤ê½½¾¡ÆÚÐ§¡×¤òÈ¯Çä
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢µí¤á¤·¡¦¥«¥ì¡¼¡¦Äê¿©¡¦¤½¤ÎÂ¾Ð§¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢11·î19Æü10»þ¤«¤é¡ÖßÕ¤ê½½¾¡ÆÚÐ§¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
º£Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖÂè4²ó ¾¾²°Éü¹ï¥á¥Ë¥å¡¼ÁíÁªµó¡×¤Ç5Ëü8385É¼¤ò³ÍÆÀ¤·Âè2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖßÕ¤ê½½¾¡ÆÚÐ§¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£¡ÖßÕ¤ê½½¾¡ÆÚÐ§¡×¤Ï¡¢ÆÚÆù¤Î»é¤Î»ÝÌ£¤Ë´ÅÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¥¿¥ì¤¬Íí¤ß¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈßÕ¤ê¤Ç¾ßÌý¤Èº½Åü¤Î¾Ç¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿»ê¹â¤ÎÆÚÐ§¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÀÄ¥Í¥®¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤â½Å¤Ê¤ê¤´¤Ï¤ó¤Î¤¹¤¹¤à°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£ÊÑ¤Ë¤Ï¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤äÈ¾½ÏÍñ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¤ß¤½½Á¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓ80±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡áhttps://www.matsuyafoods.co.jp