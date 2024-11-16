¡ÚPHOTO¡ÛEXO ¥¹¥Û¡õ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡õ¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó¤é¡¢¿·ÈÖÁÈ¡ÖÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡×»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¹ñ
16Æü¸áÁ°¡¢MBC¡ÖÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëEXO¤Î¥¹¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬»£±Æ¤Î¤¿¤á¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¡ÖÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Ï¡¢»ÈÌ¿´¶¤Î°ì¤Ä¤Ç²á¹ó¤ÊÆî¶Ë´Ä¶¤Ç¸ÉÎ©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯±ÛÅßÂâ°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¤°ì¿©¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
¡¦Îý½¬À¸25¿Í¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÖSMTOWN LIVE¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«
¡¦¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¡ª¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÍ¤¬¤¤¤ë¡×
¡ÖÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Ï¡¢»ÈÌ¿´¶¤Î°ì¤Ä¤Ç²á¹ó¤ÊÆî¶Ë´Ä¶¤Ç¸ÉÎ©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯±ÛÅßÂâ°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¤°ì¿©¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£
¡¦Îý½¬À¸25¿Í¤âÅÐ¾ì¡ª¡ÖSMTOWN LIVE¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«
¡¦¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÎ»¡ª¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÍ¤¬¤¤¤ë¡×