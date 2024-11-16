YOSHIKIがAI YOSHIKIと対談！YOSHIKI CHANNEL『YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL』放送決定
■YOSHIKIの誕生日を祝して、豪華ゲストたちが続々登場！
日本時間11月20日18時から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELにて、『YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL生放送』が行われる。
番組では、AI YOSHIKIがYOSHIKI CHANNELに初登場。世界初となるAIと本人による生放送での対談が実現する。また、YOSHIKIの誕生日を祝して、豪華ゲストたちが続々登場予定。ゲストは、近日発表される。
そして、この日は革新的ファンコミュニティ「YOSHIKI＋（PLUS）」にて、日本時間17時からYOSHIKIと会員によるZoomファンミーティングを実施。AI YOSHIKIは、会員限定で先行公開される。
YOSHIKIは、三度目の首の大規模手術を行い、現在は米ロサンゼルスでリハビリ療養中。体調を考慮しながら、プロデュースワークや楽曲制作、「MAISON YOSHIKI PARIS」がパリファッションウィークにデビューした際の映像編集の監修などを行っている。
配信情報
YOSHIKI CHANNEL『AI YOSHIKI誕生。世界初!? AIと本人による対談生放送 YOSHIKI CHANNELに豪華ゲスト登場。続々発表。』
11/20（水）18:00から配信
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送
https://youtube.com/live/zl9sORD5g-A
・英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/QP5lvd7_Jrk
YouTube Channel 一部無料放送（日本含む全世界）
・日本語放送
https://youtube.com/live/UgsHRX024cE
・英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/EU-phrv914A
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2205687
YOSHIKI＋(PLUS）OFFICIAL SITE
https://www.yoshikiplus.com
YOSHIKI OFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/