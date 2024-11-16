¥°¥ë¡¼¥×C¤Ï£²°Ì°Ê²¼º®Àï¤Ç¡ÖÅ¥¤ÎÁÈ¡×¡£¡ÈÆÈÁö¡É¿¹ÊÝJ¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹ÊóÆ»¡ª¡ÖºÇ¤â´°àú¤Ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¡×¡ÚWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î15Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè£µÀï¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤âËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÆüËÜ¡¢£´¡Ý£°¤Ç¤Þ¤¿Âç¾¡...¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¾¡ÅÀ£³¤Ç¡ÈÃ¦Íî´íµ¡¡É¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¡Ë
¡ÖÆüËÜ¡¢¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò£´¡Ý£°¤Ç·âÇË...CÁÈ¼ó°Ì¼ÀÁö¡×¡Ê·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMediapen¡Ù¡Ë
¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¹æ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÈÄÀË×¡É¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´ÂçÇÔ¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¡Ù¡Ë
¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¹æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´´°ÇÔ...WÇÕÍ½Áª£µ»î¹çÌ¤¾¡Íø¡×¡ÊÄÌ¿®¼Ò¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¡Ö¡È¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¡È¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¡ÉÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´´°ÇÔ...°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇ½ªÍ½ÁªÌ¤¾¡Íø¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´Ìµµ¤ÎÏ¤ÊÇÔÀï...¥°¥ë¡¼¥×CÍ£°ì¤Î¡ÈÌ¤¾¡Íø¡É¤ÇºÇ²¼°Ì¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£±ÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÃæÈ×¤Þ¤Ç¡ÈÌ©½¸¼éÈ÷¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÎÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾35Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¡¢Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±»î¹ç¤ÎMOM¤Ëµ±¤¤¤¿¿û¸¶Í³Àª¤Î£´ÅÀÌÜ¤ò¡ÖÀï°Õ¤òºÃ¤¯¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀïÎÏº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ËÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALLIST¡Ù¤â¡¢¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÂè£±Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ò£·¡Ý£°¡¢Âè£²Àï¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò£µ¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï´Þ¤á£³»î¹ç¹ç·×16¥´¡¼¥ë¤À¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»Ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤À¡×¤È¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â´°àú¤Ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¡£19ÆÀÅÀ£±¼ºÅÀ¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ü18¤À¡£ÊÌÁÈ£±°Ì¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¡Ü£·¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¡Ü£¶¤À¡££²ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¡¦À£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª £´Áª¼ê¤Ë£·ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï£²ÅÀ¤ËÍí¤ó¤À15ÈÖ
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀèÈ¯11¿ÍÃæ£¹¿Í¤òµ¢²½Áª¼ê¤ÇÂ·¤¨¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀï½ÑÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Îµõ¤òÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Èµ»½Ñ¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¡ÖWÇÕËÜÂç²ñ¤Î´õË¾¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡££²°Ì°Ê²¼¤¬º®Àï¾õÂÖ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤ò¡ÖÅ¥¤ÎÁÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÆüËÜÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤Î´õË¾¤Ï¤¢¤ë¡£¾¡ÅÀ£³¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï£²°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ï¤º¤«£³¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¡£»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç½½Ê¬¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂÐ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬ÂåÉ½Àï£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤òÉé½ý·ç¾ì¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤â´Ú¹ñÂåÉ½ÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»50ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ç£´¾¡£±Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¡¢£²°Ì¤Î¥è¥ë¥À¥ó¤È¾¡ÅÀ£µº¹¤Î¼ó°Ì¥¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£¶Àï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¢¥¦¥§¡¼£²Ï¢ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼¡Àï¤¬2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÇ¯Æâ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¡Ö¡È¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤âËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÆüËÜ¡¢£´¡Ý£°¤Ç¤Þ¤¿Âç¾¡...¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¾¡ÅÀ£³¤Ç¡ÈÃ¦Íî´íµ¡¡É¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¡Ë
¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¹æ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÈÄÀË×¡É¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´ÂçÇÔ¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¡Ù¡Ë
¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¹æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´´°ÇÔ...WÇÕÍ½Áª£µ»î¹çÌ¤¾¡Íø¡×¡ÊÄÌ¿®¼Ò¡ØÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¡Ö¡È¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¡È¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¡ÉÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´´°ÇÔ...°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇ½ªÍ½ÁªÌ¤¾¡Íø¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØInterFootball¡Ù¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´Ìµµ¤ÎÏ¤ÊÇÔÀï...¥°¥ë¡¼¥×CÍ£°ì¤Î¡ÈÌ¤¾¡Íø¡É¤ÇºÇ²¼°Ì¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£±ÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÃæÈ×¤Þ¤Ç¡ÈÌ©½¸¼éÈ÷¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÎÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°È¾35Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¡¢Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±»î¹ç¤ÎMOM¤Ëµ±¤¤¤¿¿û¸¶Í³Àª¤Î£´ÅÀÌÜ¤ò¡ÖÀï°Õ¤òºÃ¤¯¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀïÎÏº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ËÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALLIST¡Ù¤â¡¢¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÂè£±Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ò£·¡Ý£°¡¢Âè£²Àï¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò£µ¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï´Þ¤á£³»î¹ç¹ç·×16¥´¡¼¥ë¤À¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿»Ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤À¡×¤È¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â´°àú¤Ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¡£19ÆÀÅÀ£±¼ºÅÀ¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡Ü18¤À¡£ÊÌÁÈ£±°Ì¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¡Ü£·¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¡Ü£¶¤À¡££²ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¡¦À£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª £´Áª¼ê¤Ë£·ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï£²ÅÀ¤ËÍí¤ó¤À15ÈÖ
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀèÈ¯11¿ÍÃæ£¹¿Í¤òµ¢²½Áª¼ê¤ÇÂ·¤¨¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò¡Ö½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀï½ÑÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Îµõ¤òÆÍ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Èµ»½Ñ¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¡ÖWÇÕËÜÂç²ñ¤Î´õË¾¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡££²°Ì°Ê²¼¤¬º®Àï¾õÂÖ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤ò¡ÖÅ¥¤ÎÁÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÆüËÜÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤Î´õË¾¤Ï¤¢¤ë¡£¾¡ÅÀ£³¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï£²°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤ï¤º¤«£³¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¡£»Ä¤ê£µ»î¹ç¤Ç½½Ê¬¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂÐ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬ÂåÉ½Àï£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤òÉé½ý·ç¾ì¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤â´Ú¹ñÂåÉ½ÎòÂå£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»50ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ç£´¾¡£±Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·¡¢£²°Ì¤Î¥è¥ë¥À¥ó¤È¾¡ÅÀ£µº¹¤Î¼ó°Ì¥¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£¶Àï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¢¥¦¥§¡¼£²Ï¢ÀïÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼¡Àï¤¬2024Ç¯ºÇ¸å¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÇ¯Æâ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¹½À®¡ü¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º