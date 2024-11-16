CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÎÃË¤¬¥¿¥¯¥·ー¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÂáÊá¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡¡¥¿¥¯¥·ー¤ËÄÉÆÍ¤· ±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¼«¾Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î63ºÐÃË¤òÂáÊá

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢Ì¾¸Å²°¹âÂ® ÅÔ¿´´Ä¾õÀþÌÀÆ»Ä®¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ë½»¤à¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÁ¥°ú²ÅÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¯¥·ー¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¡Ê62¡Ë¡¢¾èµÒ¡Ê45¡Ë¤ÎÃËÀ­¤¬Æ¬¤òÂÇ¤Ä¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Á¥°úÍÆµ¿¼Ô¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·Á¥°úÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£