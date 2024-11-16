¸µ¹ñÅ´¤ÎÆÁÉðÄêÇ·¤µ¤ó»àµî¡á¥×¥íÌîµå
¡¡ÆÁÉð¡¡ÄêÇ·¤µ¤ó¡Ê¤È¤¯¤¿¤±¡¦¤µ¤À¤æ¤¡á¸µ¹ñÅ´ÆâÌî¼ê¡Ë£±£´Æü»àµî¡£
¡¡£¸£¶ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¡¡Åìµþ¡¦Áá°ðÅÄ¼Â¹â¤Ç¤Ï²¦Äç¼£¤µ¤ó¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ñÄ¹¡Ë¤é¤È£µ£¶Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£ÁáÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼ç¾¤À¤Ã¤¿£¶£°Ç¯½©¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡ÖÁá·Ä£¶Ï¢Àï¡×¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£¶£±Ç¯¤Ë¹ñÅ´¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é£¶Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££¶£¸Ç¯¤ËÃæÆü¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢£·£°Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£ÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡££¹£°Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¡¢£¹£µÇ¯¤ËÃæÆü¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»¤Ï£±£°£¶£³»î¹ç½Ð¾ì¤Ç£¹£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹£¶ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¡£Êì¹»¤ÎÁáÂç¤Ç¤âÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£¡¡