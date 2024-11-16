¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìµ¤²¹¾å¾º¡¡ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç20¡î¤òÄ¶¤¨¤ÎÍ½ÁÛ¡ªÄ«¤È¤Îµ¤²¹º¹£±£°¡î°Ê¾å¤ÎÃÏÅÀ¤â¡¡ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¡Ú¿·³ã¡Û
£±£¶Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢£²£°¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²£¶Æü¤Î¸©Æâ¡£ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç£¸¡î¤Ê¤É£±£°¡î¤ò²¼²ó¤ëÃÏÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤³¤Î¤¢¤Èµ¤²¹¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç£²£´¡î¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç£²£°¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬£±£°¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤áÂÎÄ¹¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£