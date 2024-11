エルモも登場！　「セサミストリート」×ノー・レーズン・サンドイッチ、新作クッキーサンドを発売

Sony Park Miniは11月22日〜12月1日まで、フードエッセイスト・平野紗季子さんが手がける菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH(ノー・レーズン・サンドイッチ)」と「セサミストリート」とのコラボレーションによるPOP-UPショップ第2弾「(NO) RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO」をオープンします。

■エルモをイメージしたお菓子やグッズも登場

今回のコラボでは、クッキーモンスターにくわえ、エルモが登場。

エルモをイメージした赤い果実のサンドのセット「プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ」と、クッキーモンスターのためのクッキーサンド「プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ」の2種類を販売します。

さらに、11月24日よりオンライン販売を予定しているオリジナルの新作ロングスリーブTシャツやスウェット、サコッシュ、キーリング、ステッカーの先行販売も行います。

そのほかにも、東京・幡ヶ谷にあるヴィンテージトイショップ「RUSSET BURBANK」がセレクトしたアイテムも取り扱います。

また、併設する西銀座駐車場コーヒーでは、クッキーサンドでも使用しているクッキー生地をトッピングしたオリジナルドリンクの提供を予定しています。

■開催概要

(NO) RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO

日時:11月22日〜12月1日 11時〜19時(予定)

場所:Sony Park Mini(東京都中央区銀座5丁目3番1号地先 西銀座駐車場地下1階)

販売商品:

・ノー・レーズン・サンドイッチ/プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモ(ピーナッツバター&ベリー×3個、フォレノワール×3個):3,100円

・ノー・レーズン・サンドイッチ /プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ(ピーナッツバター&ベリー×3個、バナナピーカンモカ×3個):3,000円

・ノー・レーズン・サンドイッチ/プレミアムクッキーサンドイッチ with エルモサンド缶 2種:各3,700円

・ノー・レーズン・サンドイッチ /プレミアムクッキーサンドイッチ for クッキーモンスターズ サンド缶 2種:各3,600円

・僕たちは散歩とごはんが大好きロンT:8,200円

・いい夢見ろよなロンT:8,200円

・すべてのクッキーを受け入れますかスウェット:1万3,200円

・スイートフレンズスウェット:1万3,200円

・エルモトートバッグ:4,840円

・クッキーモンスタートートバッグ:4,840円

・おやつ専用サコッシュ(バッヂ付):5,830円

・オリジナルキーリング:1,320円

・オリジナルステッカー:880円

URL:https://www.sonypark.com/mini-program/list/059/

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.(C)2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

(フォルサ)