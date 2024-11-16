¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤¨¤¤¤¸´ë²è¡¡º£Ç¯38¸Ä¡Ö¡ß¡×³ÍÆÀ¡È°¦¤µ¤ì·Ý¿Í¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¦¤¨¤¤¤¸¤À¤±¤Ë¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¼Â¸³´ë²è¡Ö¥·¥ó¡¦¤¨¤¤¤¸°ú¤½Ð¤·Áª¼ê¸¢¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä¡©¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¡Ö¡ß¡×¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£Ç¯¤ÏÊÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇÂ¿¤Î38¸Ä¤Î¡Ö¡ß¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤¨¤¤¤¸¡£¥Ð¥Ä¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¨¤¤¤¸¡×¤òµß¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¡£
¡¡8ÁÈ¤Î¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¨¤¤¤¸¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¥Í¥¿¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÁáÃåÂØ¤¨¤Ç»²Àï¡£¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêÊý¤Î¤Ò¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤ò¡Ö°ìÈÖ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î2¿Í¤â¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£6²óÏ¢Â³¡Ö¡ß¡×¤¬½Ð¤¿¤é¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¨¤¤¤¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä¡©¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¡Ö¡ß¡×¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£Ç¯¤ÏÊÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇÂ¿¤Î38¸Ä¤Î¡Ö¡ß¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤¨¤¤¤¸¡£¥Ð¥Ä¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¨¤¤¤¸¡×¤òµß¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¡£
¡¡8ÁÈ¤Î¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¨¤¤¤¸¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¥Í¥¿¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÁáÃåÂØ¤¨¤Ç»²Àï¡£¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁêÊý¤Î¤Ò¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤ò¡Ö°ìÈÖ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î2¿Í¤â¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£6²óÏ¢Â³¡Ö¡ß¡×¤¬½Ð¤¿¤é¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¨¤¤¤¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£