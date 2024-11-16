¥¹¥¯¡¼¥È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥Ñ¥À¥óÀþ¤ò³«Àß¡¡2025Ç¯1·î6Æü¤«¤é½µ4±ýÉü
¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥Ñ¥À¥óÀþ¤ò2025Ç¯1·î6Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE190-E2·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥À¥ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦À¾¥¹¥Þ¥È¥é½£¤Î½£ÅÔ¡£¥Ñ¥À¥óÎÁÍý¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¡¢¼«Á³¡¢Èþ¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
TR204¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê12¡§00¡Ë¡Á¥Ñ¥À¥ó¡Ê12¡§25¡Ë¡¿·î¡¦ÅÚ
TR208¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê16¡§55¡Ë¡Á¥Ñ¥À¥ó¡Ê17¡§20¡Ë¡¿¶â¡¦Æü
TR205¡¡¥Ñ¥À¥ó¡Ê13¡§00¡Ë¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê15¡§10¡Ë¡¿·î¡¦ÅÚ
TR209¡¡¥Ñ¥À¥ó¡Ê17¡§55¡Ë¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê20¡§05¡Ë¡¿¶â¡¦Æü