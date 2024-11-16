Ä¶Ì¾²È½Ð¿È½÷Í¥¡¡½Ð»º¸å½é¤Î³¤³°Î¹¹ÔÊó¹ð¤Ë¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¤ÎÀ¼¡¡É×¤Ï¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê
¡¡½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÔ¥ÍÚ¹á¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¸å½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿Ô¥¡£¡Ö»º¸å½é³¤³°Î¹¹Ô¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤±¤É...º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿§¡¹ºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡ÖÈþÈ©¤¹¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ô¥¤Ï1993Ç¯6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2010Ç¯¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢7Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öilwil(¥¦¥£¥ë)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£Éã¤Ï·úÃÛ²È¡¦Ô¥µªÉ§»á¡£ÁÄÉã¤ÏÆ¸ÍØ¡Ö¤¾¤¦¤µ¤ó¡×¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁàÂèÆó¡×ºî¶Ê²È¡¦Ô¥°Ë¶êËá»á¡£¹âÁÄÉã¤Ï»°°æºâÈ¶Áí¿ã¤Ç»°°æ¹çÌ¾Íý»öÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢1932Ç¯¤Ë·ìÌÁÃÄ»ö·ï¤Ç°Å»¦¤µ¤ì¤¿Ô¥ÂöËá¡£È·»³Í³µªÉ×¸µÁíÍý¤Ï±ïÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB1ÀéÍÕ¤Ç23Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¤Î¸¶½¤ÂÀ¤È·ëº§¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£