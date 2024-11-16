¡ÚJ1ÃíÌÜ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼|Âè29Àá±ä´üÊ¬:ÈØÅÄvs²£ÉÍFM¡ÛÈØÅÄ¤Ï»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê°ìÀï¡£7Àï¤Ö¤ê¾¡Íø¤Î²£ÉÍFM¤Ï1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Ø
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡Û
2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ)
14:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ(18°Ì/35pt) vs ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹(12°Ì/46pt)
[¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÈØÅÄ¡Ë]
Á°Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢ÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂç¤¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¡£Ç´¤ê¤âµõ¤·¤¯¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾å°ÌÁê¼ê¤Ë¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£»ÄÎ±·÷¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ïº£Àá¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¤¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°Ãæ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦¤ËÂåÉ½¾·½¸¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª17°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢16°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î1»î¹ç¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[3-4-2-1]
GK:ÀîÅç±Ê»Ì
DF:À¾µ×ÊÝ½Ù²ð¡¢°ËÆ£Ëê¿Í¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ
MF:¾¾ËÜ¾»Ìé¡¢¥ì¥ª¡¦¥´¥á¥¹¡¢¾å¸¶ÎÏÌé¡¢¾¾¸¶¹¡
MF:¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡¢¹âÈªÔ÷ÂÁ
FW:¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
´ÆÆÄ:²£Æâ¾¼Å¸
½Ð¾ìÄä»ß:ÎëÌÚ³¤²»
¶áÇ¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£Âç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ»ÄÎ±¤¬¤ä¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
²áÌ©ÆüÄø¤Ê¤ÉÍ×°ø¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£4Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦Å¥¾Â¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï¼éÈ÷¤â°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·1¾¡2Ê¬¤±¡¢1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
µ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤¬Âç¤¤¯¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤³¤½20¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤·¤«Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¡£»Ä¤ê3»î¹ç¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:ÈÓÁÒÂç¼ù
DF:¾¾¸¶·ò¡¢È«ÃæËêÇ·Êå¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢±Ê¸Í¾¡Ìé
MF:»³º¬Î¦¡¢À¾Â¼Âó¿¿¡¢ÅÏÊÕâ«ÂÀ
FW:¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë
´ÆÆÄ:¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó
½Ð¾ìÄä»ß:ÅÏî´ÂÙ´ð
ÂåÉ½³èÆ°¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É
2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ)
14:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ(18°Ì/35pt) vs ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹(12°Ì/46pt)
[¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÈØÅÄ¡Ë]
¢¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡Íø¤ò¡Ú¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Û
Á°Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢ÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÂç¤¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ¡£Ç´¤ê¤âµõ¤·¤¯¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¤¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°Ãæ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦¤ËÂåÉ½¾·½¸¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤·¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª17°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢16°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î1»î¹ç¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[3-4-2-1]
GK:ÀîÅç±Ê»Ì
DF:À¾µ×ÊÝ½Ù²ð¡¢°ËÆ£Ëê¿Í¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ
MF:¾¾ËÜ¾»Ìé¡¢¥ì¥ª¡¦¥´¥á¥¹¡¢¾å¸¶ÎÏÌé¡¢¾¾¸¶¹¡
MF:¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡¢¹âÈªÔ÷ÂÁ
FW:¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
´ÆÆÄ:²£Æâ¾¼Å¸
½Ð¾ìÄä»ß:ÎëÌÚ³¤²»
¢¡»ÄÎ±¤Ï³ÎÄê¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Ë¡Ú²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Û
¶áÇ¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£Âç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ»ÄÎ±¤¬¤ä¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
²áÌ©ÆüÄø¤Ê¤ÉÍ×°ø¤ÏÍÍ¡¹¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£4Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦Å¥¾Â¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï¼éÈ÷¤â°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·1¾¡2Ê¬¤±¡¢1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
µ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤¬Âç¤¤¯¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤³¤½20¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤·¤«Ã¥¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¡£»Ä¤ê3»î¹ç¡¢1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:ÈÓÁÒÂç¼ù
DF:¾¾¸¶·ò¡¢È«ÃæËêÇ·Êå¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢±Ê¸Í¾¡Ìé
MF:»³º¬Î¦¡¢À¾Â¼Âó¿¿¡¢ÅÏÊÕâ«ÂÀ
FW:¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë
´ÆÆÄ:¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó
½Ð¾ìÄä»ß:ÅÏî´ÂÙ´ð
ÂåÉ½³èÆ°¡§¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥É