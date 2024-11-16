¡Ö¥¬¥¹Å¸2024in¹Åç¡×16Æü¤«¤é2Æü´Ö³«ºÅ¡¡¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê
ºÇ¿·¤Î¥¬¥¹µ¡´ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¥¬¥¹¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤òPR¤¹¤ëºÅ¤·¤¬¹Åç»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¬¥¹Å¸¡×¤Ï¡¢¥¬¥¹¤ò»È¤Ã¤¿²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤è¤¦¤È¹Åç¥¬¥¹¤¬ËèÇ¯½©¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£62²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤·¤Ï¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Åç¥°¥êー¥ó¥¢¥êー¥Ê¤ò²ñ¾ì¤È¤·ºÇ¿·¤Î¥¬¥¹µ¡´ï¤Ê¤É¤ª¤è¤½180ÅÀ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤È¤·¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤È¤ß¤Ê¤¹¡Ö¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¡×¤Î¥Öー¥¹¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Åç¥¬¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶ÈÉô¡¡µÈºê Ä¾ ÉôÄ¹
¡Ö¹Åç¥¬¥¹¤Ï¥¬¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅµ¤¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÅÅµ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡Ö¥¬¥¹Å¸¡×¤Ï16Æü¤È17Æü¤Î2Æü´Ö¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2024Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷¡Õ