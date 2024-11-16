¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÆîÌîÂó¼Â¤¬¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ËÊÂ¤Ö£²£´ÆÀÅÀÌÜ¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡ª
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª£ÃÁÈÂè£µÀï¡Ê£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡££´¾¡£±Ê¬¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£³¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿»î¹ç¤Ç£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£²£¹¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬ÌöÆ°¤·¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°È¾£´£°Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£·¡á¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à£²ÅÀÌÜ¡¢£¹·î¤ÎÃæ¹ñÀï°ÊÍè£´»î¹ç¤Ö¤êº£Í½Áª£³ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡£·°¤¬ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½ÄÌ»»£²£´ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î£Í£ÆÃæÂ¼½ÓÊå¤ÈÊÂ¤ó¤À¡££²£°£±£¸Ç¯£¹·î¤ÎÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤«¤éÌó£¶Ç¯¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆîÌî¤Ï£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¡Ê£±£¹Æü¡¢Ãæ¹ñÀï¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£