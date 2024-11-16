来週の【重要イベント】機械受注、エヌビディア決算、米CB景気先行 (11月18日～24日) 来週の【重要イベント】機械受注、エヌビディア決算、米CB景気先行 (11月18日～24日)



―――――――――――――――――――11月18日 (月) ――

◆国内経済

★9月機械受注 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月貿易収支 (19:00)

・米国11月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)

・米国9月対米証券投資 (19日6:00)

★G20サミット (ブラジル、～19日)

【海外決算】

[中]シャオミ



―――――――――――――――――――11月19日 (火) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏10月消費者物価指数[確報値] (19:00)

★米国10月住宅着工件数 (22:30)

・米国10月住宅建築許可件数 (22:30)

【海外決算】

[米]ウォルマート 、ロウズ 、メドトロニック 、キーサイト

◆新規上場、市場変更 など

〇ヴィスコ <6698> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＫＨＣ <1451> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月20日 (水) ――

◆国内経済

★10月貿易統計 (8:50)

・10月首都圏マンション市場動向 (13:00)

・10月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

・10月訪日外客数 (16:15)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

★中国11月中国最優遇貸出金利 (10:00)

・英国10月消費者物価指数 (16:00)

・ドイツ10月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏9月建設業生産高 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国石油在庫統計 (21日0:30)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、パロアルト・ネットワークス 、ターゲット



―――――――――――――――――――11月21日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月白物家電出荷額 (10:00)

・10月食品スーパー売上高 (13:00)

・20年国債入札

・ボージョレ・ヌーボー解禁

◆国際経済ｅｔｃ

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国11月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

★米国10月コンファレンス・ボード景気先行指数 (22日0:00)

・米国10月中古住宅販売件数 (22日0:00)

・ユーロ圏11月消費者信頼感 (22日0:00)

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・トルコ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]インテュイット /[中]PDDホールディングス 、百度（バイドゥ）



―――――――――――――――――――11月22日 (金) ――

◆国内経済

★10月全国消費者物価指数 (8:30)

・10月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7-9月期GDP[確報値] (16:00)

・ドイツ11月製造業PMI (17:30)

・ドイツ11月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏11月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏11月サービス業PMI (18:00)

・米国11月製造業PMI (23:45)

・米国11月サービス業PMI (23:45)

・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ガーデン <274A> ：東証Ｓ上場



―――――――――――――――――――11月23日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月24日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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